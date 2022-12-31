Уголовное дело возбудили по факту ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими в Семеновском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими в Семеновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, страшная авария произошла в Семеновском районе днем 30 декабря. 20-летний Водитель «Хендай Гетц» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу прямо в лоб автоцистерне. Фуру в свою очередь развернуло, и она столкнулась с минивэном «Фольксваген Транспортер».

В результате ДТП мужчина и женщина погибли прямо на месте аварии, пострадавшие были доставлены в больницы. Два человека в Борскую ЦРБ, еще один – в Семеновскую.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.