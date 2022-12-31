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НовостиОбщество31 декабря 2022 10:21

Нижегородская телебашня включит новогодний телевизионный отсчет 31 декабря

Праздничную иллюминацию можно будет увидеть с 18:00 до 00:00
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородская телебашня включит новогодний телевизионный отсчет 31 декабря. Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

Нижегородская телебашня включит новогодний телевизионный отсчет 31 декабря. Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

Нижегородская телебашня включит новогодний телевизионный отсчет 31 декабря. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Архитектурно-художественную подсветку можно будет увидеть с 18:00 до 00:00. В начале каждого часа высотная доминанта города будет сообщать нижегородцам, сколько осталось до последнего удара курантов. Примечательно, что световое панно украсит видеооткрытка с телевизионной и новогодней символикой.

Кроме того, иллюминация будет работать и в новогодние каникулы. Так, с 1-го по 4-е и 7 января будет транслироваться праздничная поздравительная открытка. Также телебашню украсят снежинки и гирлянды из тысяч мерцающих огней.