Нижегородская телебашня включит новогодний телевизионный отсчет 31 декабря. Фото: Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр

Нижегородская телебашня включит новогодний телевизионный отсчет 31 декабря. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Архитектурно-художественную подсветку можно будет увидеть с 18:00 до 00:00. В начале каждого часа высотная доминанта города будет сообщать нижегородцам, сколько осталось до последнего удара курантов. Примечательно, что световое панно украсит видеооткрытка с телевизионной и новогодней символикой.

Кроме того, иллюминация будет работать и в новогодние каникулы. Так, с 1-го по 4-е и 7 января будет транслироваться праздничная поздравительная открытка. Также телебашню украсят снежинки и гирлянды из тысяч мерцающих огней.