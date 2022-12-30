Александр Синелобов подарил 9-летней нижегородке Софье планшет Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр информационных технологий и связи Нижегородской области подарил 9-летней Софье планшет в рамках уже традиционной «Ёлки желаний». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– В этом году мне посчастливилось исполнить желание 9-летней Софьи, которая имеет ограничения слуха, – рассказал Александр Синелобов.

Маленькая Софья увлекается создание мультфильмов. По словам Александра Синелобова, девочка рисовала на медленном планшете с низким объемом памяти. Её мечтой стал новый планшет.

И министр исполнил новогоднее желание девочки. Теперь Софья сможет изучать графические программы.

– Соня пообещала поделиться своим творчеством с нами, так что будем ждать её новых мультиков, – добавил Александр Синелобов.