Андрей Гнеушев встретился с семьями мобилизованных нижегородцев ФОТО: Юлия Горшкова

Заместитель губернатора Нижегородской области с рабочей поездкой посетил Богородский и Навашинский районы 30 декабря. Андрей Гнеушев и главы районов навестили жен и родителей мобилизованных, а детям вручили сладкие подарки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Богородске заместитель губернатора встретился с Анастасией. Ее мужа мобилизовали в октябре, и семья заключила социальный контракт. Анастасия рассказала, что все выплаты на детей и компенсация по оплате ЖКХ поступают вовремя. А старший сын побывал на «Губернаторской елке» и остался в восторге.

В Навашинском районе Андрей Гнеушев навестил Дарью с сыном. Главу их семьи мобилизовали в конце сентября. Дарья уже заключила военный социальный контракт, по которому уже назначены выплаты и льготы. Кроме того, Андрей Гнеушев пообещал помочь Дарье в решении вопроса, связанного со строительством дома, которое началось еще до отправки мужа Дарьи в зону СВО.

Ранее мы сообщали, что Глеб Никитин встретился с семьями мобилизованных нижегородцев в Краснобаковском и Ковернинском районах 4 ноября.