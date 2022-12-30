Памятник истории - водоразборная колонка системы Черкунова восстановлена Нижегородским водоканалом

В четверг, 29 декабря, Нижегородский водоканал открыл обновлённую водоразборную колонку, расположенную на пересечении улиц Новая и Короленко в Заповедных кварталах. Работы по реконструкции выполнены Водоканалом в соответствии с поручением губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина по сохранению и комплексному развитию исторической среды города Нижнего Новгорода в квартале церкви Трёх Святителей.

Помимо полной замены подземной части механизма была отреставрирована в соответствии с историческим обликом квартала и наземная часть колонки. Специалисты ремонтно-механического управления Нижегородского водоканала произвели очистку пескоструйным аппаратом старых конструктивных элементов колонки от прежнего слоя краски, выточили новые декоративные элементы, покрасили и покрыли колонку защитным слоем лака. Также в рамках реконструкции был оборудован централизованный водоотлив, исключающий возможность попадания воды на проезжую часть и тротуар.

«Заповедные кварталы - это место с богатой историей. По поручению губернатора Г.С. Никитина проводится большая работа по восстановлению исторического облика данной территории. Колонка, которая является темой сегодняшней встречи, тоже часть этого исторического пространства. Такие колонки устанавливались в квартале в 1920-40-х годах. Позже с развитием системы централизованного водоснабжения почти все они были демонтированы. Данную колонку по просьбе Заповедных кварталов мы сохранили, выполнив работы по её реставрации. Сегодня мы передаём Заповедным кварталам не стилизацию, а полноценно функционирующую колонку, которая вписывается в исторический облик пространства», – рассказал директор АО «Нижегородский водоканал» Илья Халтурин.

Водоразборная колонка является сегодня не только источником водоснабжения, но и ценным памятником ушедшей эпохи, она превратилась из чисто технического устройства в украшение городских улиц и позволила сохранить целостность исторической среды квартала. Как вспоминает руководитель обособленного подразделения «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС» Нина Ершова идея реконструкции колонки появилась ещё в 2018 году во время первого нижегородского Том Сойер Феста. Теперь водоразборная колонка, расположенная по адресу ул.Новая, 20/13, станет новым объектом посещения во время экскурсий, а любой желающий сможет набрать из неё воды. Также руководитель отметила, что в будущем году во время реконструкции ещё двух домов в Заповедных кварталах колонка будет использоваться волонтерами. Волонтеры будут брать воду из колонки для мытья рук, касок и инструментов. Особо отметила Нина Ершова тот факт, что была восстановлена именно нижегородская колонка.

«Для нас стало большой удачей то, что была реконструирована и установлена именно нижегородская колонка. Подлинность объекта имеет очень большое значение, мы будет подчёркивать это во время экскурсий. В целом реконструкция колонки Нижегородским водоканалом именно перед новым годом стала для нас огромным подарком», – подчеркнула Нина Ершова.

Справка

В конце XIX века квартал церкви Трех Святителей был городской окраиной. Многие блага цивилизации, в том числе и центральное водоснабжение, были недоступны его жителям. Долгое время местные жители брали воду из колодцев. И только в 1920-40-х годах в квартале начали устанавливать водоразборные колонки системы Черкунова. По воспоминаниям нижегородцев водоразборных колонок было несколько и находились они на пересечении улиц. Местные называли их «фонталами».

Впоследствии с развитием центрального водопровода почти все такие колонки в центральной части города были демонтированы. Самая исторически ценная и дошедшая до наших дней колонка расположена на пересечении улиц Короленко и Новая возле дома солдатки Варвары Бердиниковой 1846 года постройки. Сегодня колонка имеет такую же ценность как старые дореволюционные фонари и вековая ель, также расположенные в квартале. Эта достопримечательность - важная деталь жизни из прошлого, место для встреч и точка притяжения.

Фото: Нижегородский водоканал