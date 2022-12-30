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НовостиОбщество30 декабря 2022 13:44

Нижегородский водоканал переходит на усиленный режим работы с 31 декабря

Режим продлить продлится до 9 января 2023 года
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородский водоканал переходит на усиленный режим работы с 31 декабря

Нижегородский водоканал переходит на усиленный режим работы с 31 декабря

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородский водоканал переходит на усиленный режим работы с 31 декабря. Водопроводные и канализационные станции, аварийные бригады, лаборатории и центральная диспетчерская служба будут работать в таком режиме до 9 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

В случае аварийной ситуации Нижегородский водоканал, сделает все возможное для устранения неисправности на системах водоснабжения и водоотведения. А также проведет мероприятия по скорейшему восстановлению работоспособности систем.

Во время новогодних праздников плановые работы с необходимостью отключения воды в жилых домах проводиться не будут.

Напомним, коммунальные службы Нижнего Новгорода перешли на усиленный режим работы в преддверии длительных новогодних праздников.

КОНКРЕТНО:

В выходные дни принимать заявки круглосуточно будет горячая линия Нижегородского водоканала.

При неисправностях на линиях холодного водоснабжения и водоотведения можно обратиться в диспетчерскую Нижегородского водоканала любым удобным способом:

– по многоканальному телефону: 246-99-99;

– через форму обратной связи «Сообщить о проблеме» на сайте предприятия https://www.vodokanal-nn.ru/soobshchit-o-probleme/;

– в личном кабинете абонента Нижегородского водоканала https://lk.vodokanal-nn.ru.