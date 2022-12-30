Колонка системы Черкунова появилась на перекрестке улиц Новая и Короленко Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Столетнюю водоразборную колонку восстановили для нижегородского квартала Церкви Трех Святителей. Такие колонки системы Черкунова устанавливались в Нижнем Новгороде в 1920 – 1940 годах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Старинная колонка, которая действительно стояла на одной из улиц города, сохранилась в Нижегородском водоканале. Ее и нашла активисты «Заповедных кварталов».

Теперь она расположена около дома солдатки Варвары Бердиниковой, на перекрестке улиц Новая и Короленко, в квартале Церкви Трех Святителей. Колонка действительно передает исторический дух места.

– Специалисты очистили столетние чугунные элементы от старого слоя краски, восстановили работоспособность, обновили весь подземный механизм, чтобы вода не текла, как раньше, на тротуар, – сообщает в своем телеграм-канале Глеб Никитин.