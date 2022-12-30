В новогодние праздники Нижегородский водоканал будет работать в усиленном режиме

С 31 декабря 2022 года до 09 января 2023 года водопроводные и канализационные станции Нижегородского водоканала, аварийные бригады, лаборатории и центральная диспетчерская служба будут работать в усиленном режиме.

В случае, если возникнет аварийная ситуация, Нижегородский водоканал немедленно приступит к устранению неисправности и восстановлению работоспособности систем водоснабжения и водоотведения. А проводить плановые работы, в ходе которых требуется отключение водоснабжения жилых домов, во время праздников Нижегородский водоканал не будет.

Для приема заявок в выходные круглосуточно будет работать горячая линия Нижегородского водоканала. При обнаружении неисправностей на линиях холодного водоснабжения и водоотведения в диспетчерскую можно обратиться любым удобным способом:

- по многоканальному телефону 246-99-99;

- через форму обратной связи «Сообщить о проблеме» на сайте предприятия;

- в личном кабинете абонента Нижегородского водоканала.

Сообщение об аварии или открытом люке онлайн не приводит к увеличению сроков реагирования, такие заявки сразу попадают в диспетчерскую и берутся в отработку.