Меры поддержки нижегородцев - участников СВО и их семей будут продлены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меры финансовой поддержки нижегородских участников СВО и их семей будут продлены. И теперь они будут распространятся на всех военнослужащих, а не только на тех, кто заключил контракты после 24 февраля 2022 года. Изменения в указе от 10 октября 2022 года подписаны Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, ежемесячные выплаты беременным женщинам, выплаты на несовершеннолетнего ребенка и на семью, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума, будут продлены в 2023 году на три месяца.

Кроме того, уточняется, что меры поддержки сотрудникам Росгвардии распространятся на всех нижегородских сотрудников войск национальной гвардии РФ, принимающих участие в СВО.