35 тысяч экологических исследований выполнено в уходящем году на производствах АО «Транснефть–Верхняя Волга»

АО «Транснефть–Верхняя Волга» подвело итоги работы в области эколого-аналитического контроля за три квартала текущего года. На производственных объектах выполнено 35 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха и почвы, в том числе силами собственных эколого-аналитических лабораторий компании – 25,4 тыс.

Результаты исследований неизменно подтверждали, что производственные объекты функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Эколого-аналитические лаборатории предприятия оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами. Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды.

Компания содействует восстановлению популяции европейского зубра на территории заказника «Муромский» во Владимирской и Рязанской областях. Ежегодно, в перерод с июня по сентябрь, по инициативе предприятия выполняется искусственное зарыбление акватории Чебоксарского водохранилища, а также реки Оки.

Справочно:

Приоритетными направлениями природоохранной деятельности АО «Транснефть–Верхняя Волга» являются проведение эколого-аналитического контроля; контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования; производственный экологический контроль; разработка нормативной документации; контроль работоспособности природоохранного оборудования.

Фото: АО «Транснефть–Верхняя Волга»