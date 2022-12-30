Первое отделение детской компьютерной школы «Инфосфера» открылось в Нижнем Новгороде Фото: Кира МИШИНА

Первое отделение детской компьютерной школы «Инфосфера» открылось в Нижнем Новгороде 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В этой школе дети смогут получить комплексное дополнительное образование в IT-сфере. Уже доступны такие направления, как информатика, информационные технологии, программирование, компьютерная графика и робототехника. Обучение будет состоять их нескольких уровней учебной программы, которые состоят из связанных между собой уровней.

Обучение даст детям хороший старт во взрослой жизни и поможет в освоении сложных профессий будущего.

Как отметила министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова, благодаря проекту в Нижегородской области уже сейчас начнется формирование резерва высококвалифицированных специалистов.

– Этот проект реализуется под «зонтиком» нашего ИТ-кампуса «НЕЙМАРК». Такой образовательный проект, как ИТ-кампус, обязательно должен подпитываться, начиная со школы, – отметил губернатор Глеб Никитин.