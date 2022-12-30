Две площадки для запуска новогодних салютов определили в Канавинском районе

Две специальные площадки для организованного запуска пиротехники определили в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Точки запуска расположены так, чтобы обеспечить безопасное расстояние до зданий и строений. Об этом сообщает МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода».

Ранее сообщалось, что в Канавинском районе организованной площадки для салютов не будет, но решение было изменено. Запускать фейерверки можно будет на пляжных зонах озера Мещерское и озера Сортировочное (Березовая роща).

Напомним, что ранее «Комсомолка» рассказывала, где находятся остальные площадки для запуска фейерверков на Новый год 2023 в Нижнем Новгороде.

Также стало известно, как будет работать общественный транспорт в Новый год 2023 в Нижнем Новгороде. Есть информация о маршрутах и времени работы.

До наступления любимого праздника детей и взрослых осталось всего два дня, а это значит, что беззаботные и долгожданные новогодние каникулы тоже не за горами. Это время можно посвятить встречам с друзьями и родными, ну, а чтобы было легче сориентироваться в многообразии представлений и спектаклей, «Комсомолка» составила подробную афишу мероприятий на новогодние каникулы 2023 в Нижнем Новгороде.

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