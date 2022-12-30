Олег Лавричев присоединился к акции «С Новым годом, ветеран!»

29 декабря 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в акции «С Новым годом, ветеран!», которую традиционно в канун новогодних праздников проводит региональное отделение партии «Единая Россия».

Спикер городской Думы навестил и поздравил ветерана Великой Отечественной войны Вилена Моисеевича Ходоса, проживающего на территории избирательного округа №30 в Советском районе.

Вилен Моисеевич родился в Днепропетровске Украинской ССР. Он отправился на передовую в начале войны – в 1942 году в возрасте 18 лет, воевал на Южном фронте и получил три ранения. После окончания войны получил образование в Горьковском государственном университете (ныне – ННГУ им. Н.И. Лобачевского), работал на заводах города, а потом 40 лет посвятил работе в АО «Нижегородский институт технологии и организации производства» (НИИТОП).

Олег Лавричев вручил ветерану подарки от городской Думы и партии «Единая Россия», в том числе книгу «Горький. Символ Победы», которая посвящена трудовому подвигу крупнейших промышленных предприятий Горьковской области в годы Великой Отечественной войны, и пожелал здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

По словам председателя городской Думы, акция «С Новым годом, ветеран!» имеет важную социальную направленность, так как ее главными целями являются забота и внимание к ветеранам Великой Отечественной войны.

«Нашим ветеранам пришлось пройти через многое. Для всех нас они являются примером мужества, стойкости, силы духа и безграничной преданности Отечеству! Добрая акция партии «Единая Россия» – еще один повод уделить им внимание – навестить, пообщаться и чем-то помочь», – сказал он.

Фото: gordumannov.ru