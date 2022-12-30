Технопарк «Волга» построят на Бору за 1,5 млрд рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Технопарк в сфере электронной промышленности «Волга» построят на Бору. В конкурсе по предоставлению субсидий на создание этого проекта Нижегородская область стала одним из победителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Глеб Никитин.

1,5 млрд рублей планируют потратить на создание технопарка к 2025 году. Реализацию возьмет на себя ООО «Право групп».

По словам Глеба Никитина, у профессионалов в сфере электронной промышленности должна быть возможность реализовать свои идеи. И технопарк «Волга» даст такую возможность для каждого из резидентов. Их работа является очень важной для технологического суверенитета страны.

– Создание технопарка «Волга» станет еще одним этапом развития сферы высоких технологий в регионе, – отметил губернатор.