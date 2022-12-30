Технопарк «Волга» построят на Бору за 1,5 млрд рублей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Технопарк в сфере электронной промышленности «Волга» построят на Бору. В конкурсе по предоставлению субсидий на создание этого проекта Нижегородская область стала одним из победителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Глеб Никитин.
1,5 млрд рублей планируют потратить на создание технопарка к 2025 году. Реализацию возьмет на себя ООО «Право групп».
По словам Глеба Никитина, у профессионалов в сфере электронной промышленности должна быть возможность реализовать свои идеи. И технопарк «Волга» даст такую возможность для каждого из резидентов. Их работа является очень важной для технологического суверенитета страны.
– Создание технопарка «Волга» станет еще одним этапом развития сферы высоких технологий в регионе, – отметил губернатор.