Нижегородские коммунальные службы перешли на усиленный режим работы в преддверии праздников. Фото: Владислав Татаринцев

Коммунальные службы Нижнего Новгорода перешли на усиленный режим работы в преддверии длительных новогодних праздников. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев в прямом эфире 30 декабря.

- Это всегда делается для того, чтобы коммунальщики могли максимально оперативно реагировать на те или иные вызовы, - пояснил глава города.

По его словам, в ближайшие дни погода приготовила нижегородцам ряд сюрпризов: ее будет «лихорадить» из оттепели в сильные морозы. Так, 1 января ожидается положительная температура, поэтому может пойти дождь. А уже к Рождеству в регион придут морозы под -20 градусов, так что работы коммунальщика и дорожным службам хватит.

- Необходимая работа с ДУКами проведена, мы будем продолжать работать, чтобы не омрачить ваше передвижение по городу, - сообщил Юрий Шалабаев.