АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2022 году диагностировало 23 участка нефтепроводов и 54 участка нефтепродуктопроводов

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2022 г. выполнило диагностическое обследование участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 5,9 тыс. км. Мероприятия проводились в рамках программы внутритрубной диагностики на территории Нижегородской, Владимирской, Ивановская, Рязанской, Московской, Тульской, Орловской, Калужской областей, Республик Чувашия и Марий Эл.

Были обследованы 23 участка нефтепроводов и 54 участка нефтепродуктопроводов. При оценке состояния мест пересечения трубопроводов с водными преградами обследовано 23 подводных перехода общей протяженностью 47 км через реки и малые водотоки.

Применялись внутритрубные инспекционные приборы производства АО «Транснефть – Диаскан» - магнитные, ультразвуковые и комбинированные типы дефектоскопов, предназначенные для выявления широкого спектра дефектов стенок трубы – от потерь металла, трещин и расслоений до повреждений изоляционного покрытия. Использовались и новые типы внутритрубных приборов: в частности, ультразвуковой диагностический комплекс с возможностью выявления произвольно-ориентированных отклонений.

Кроме того, в течение года проведено диагностическое обследование 34 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общей емкостью более 460 тыс. куб. м. Проверка проводилась с помощью высокотехнологичного диагностического оборудования с применением системы ультразвукового и акустико-эмиссионного контроля. Выполнена диагностика сварных соединений, металлоконструкций и вспомогательных коммуникаций.

Полученные в ходе диагностики данные будут в дальнейшем использованы при формировании программы плановых работ на объектах.

Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет АО «Транснефть-Верхняя Волга» поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.