97 домов планируют снести для последующей застройки в Нижнем Новгороде Фото: Иван МАКЕЕВ

97 домов планируют расселить и снести в Нижнем Новгороде для последующего строительства новых объектов. Это позволит улучшить жилищные условия 2 718 нижегородцев. Об этом сообщается в телеграм-канале «Минстрой России».

На данный момент опубликованы уже два проектных решения о КРТ в Ленинском и Нижегородском районах города. Так, 9 домов хотят расселить в границах улиц Правды, Чонгарской и Менделеева. После строительства на этой территории площадь жилых помещений составит более половины от общей площади объектов в 30 840 квадратных метров.

23 дома площадью 7 939,56 квадратных метров планируют расселить в границах улиц Белинского, Ашхабатской, Генкиной и Тверской. После строительства жилыми станут 48 380 квадратных метров.

– Применение механизма КРТ позволит повысить уровень комфорта и улучшить жилищные условия жителей, преобразовать городскую среду и создать новые проекты жилищного строительства на застроенных территориях муниципальных образований, – говорится в сообщении телеграм-канала.