Около 1,5 тысячи IT-специалистов уехали из Нижегородской области в 2022 году Фото: Николай Александров

Около 1,5 тысячи сотрудников IT-отрасли покинули Нижегородскую область в 2022 году. Об этом рассказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов в интервью «Бизнес News».

По словам министра, отток специалистов весной этого года был вполне ожидаем. Это связано с тем, что многие международные компании объявили об уходе. И несмотря на то, что некоторые из них все же закрыли свои представительства в Нижнем Новгороде, опасения по количеству ушедших специалистов в полной мере не реализовались.

Из региона уехали около 1,5 тысячи IT-специалистов из 34 тысяч. И это менее 5 процентов от числа всех сотрудников отрасли.

– Это не мало, но по пессимистичному прогнозу цифра могла быть в два – три раза больше. Несомненно, на нивелирование этих рисков повлияли меры поддержки, которые были приняты на федеральном и региональном уровне, – отметил Александр Синелобов.