Юные нижегородцы поздравили Деда Мороза и Снегурочку ФОТО: скриншот видео из телеграм-канала Глеба Никитина

Первые события Нижнего Новгорода как Молодёжной столицы России наполнены добротой и теплом. Деда Мороза и Снегурочку на Нижегородской ярмарке поздравили дети. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках акции «Российский детский Дед Мороз», которую запустила команда «Движение первых», юные нижегородцы с поздравлениями и подарками навестили главного волшебника страны и его внучку Снегурочку.

Также ребята поздравили и угостили выпечкой печника, который следит, чтобы никому не было холодно на площади Нижегородской ярмарки.

Идея акции в том, чтобы поздравить с Новым годом тех, кто трудится в праздники, и подарить им внимание и заботу.

– Каждый взрослый когда-то был ребёнком, и здорово, что школьники и студенты напоминают про волшебное ожидание чуда, – отметил Глеб Никитин.