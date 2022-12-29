АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело реконструкцию резервуаров на ЛПДС в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ввело в эксплуатацию после реконструкции резервуары для хранения нефти на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево», расположенной в Кстовском районе Нижегородской области.

В ходе реконструкции двух резервуаров вертикальных стальных с плавающей крышей (РВСПК) объемом 20 тыс. куб. м, диаметром 39 и высотой 18 м каждый, проведена замена старых металлоконструкций на новые общим весом более 55 тонн. Выполнены работы по устройству общего каре резервуаров с отсыпкой песком и щебнем на площади более 10 тыс. кв. м., а также его обвалования площадью 5,2 тыс. кв. м.

По нормам действующего природоохранного законодательства внутри каре резервуаров установлены противофильтрационные экраны. Они сделаны из полиэтиленовой пленки повышенной плотности, представляющей собой геомембрану, обладающую высокой механической прочностью, сопротивляемостью воздействию химических реагентов, устойчивостью к высоким и низким температурам, а также воздействию ультрафиолета.

В ходе гидроиспытаний ёмкости были заполнены водой и выдержаны в течение 48 часов. Налив воды производился ступенями по поясам с промежутками времени, необходимыми для выдержки и проведения контрольных осмотров. По завершении испытаний признаков негерметичности металлоконструкций РВСПК не обнаружено.

До проведения гидроиспытаний резервуары прошли контроль сварных соединений визуально-измерительным, рентгенографическим, а также ультразвуковым методами. Испытания на прочность и герметичность выполнялись с целью оценки качества завершенных сварочно-монтажных работ в рамках техперевооружения объектов.

Проведены работы по антикоррозионной защите металлоконструкций резервуаров общей площадью более 16 тыс. кв. м, монтажу технологического оборудования и трубопроводов сетей пожаротушения. Кроме того, выполнено благоустройство прилегающей территории, а также проведены пусконаладочные работы, комплексное опробование.

После проведения мероприятий, реализуемых в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственной инфраструктуры АО «Транснефть-Верхняя Волга», резервуары введены в эксплуатацию.