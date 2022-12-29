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НовостиОбщество29 декабря 2022 14:48

Минпромторг объявил конкурс на должность гендиректора «Завода имени Я.М. Свердлова»

Заявки на участие начнут принимать 16 января 2023 года
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Минпромторг объявил конкурс на должность гендиректора «Завода имени Я.М. Свердлова»

Минпромторг объявил конкурс на должность гендиректора «Завода имени Я.М. Свердлова»

Фото: Яндекс.Карты

Минпромторг объявил о проведении конкурса на должность генерального директора «Завода имени Я.М. Свердлова» в Дзержинске. Об этом сообщается в документе на сайте Министерства промышленности и торговли РФ.

В информационном сообщении указаны требования к претенденту на должность. Так, у кандидата должны быть высшее образование, опыт работы в сфере деятельности завода, а также опыт работы в руководящей должности на протяжении как минимум одного года.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 10.00 16 января 2023 года по 16.00 27 января 2023 года.

– Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению Конкурсной комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия, – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Наиль Гиниятов назначен генеральным директором ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» в Дзержинске. Соответствующий приказ выпустило Министерство промышленности и торговли РФ.