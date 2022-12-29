Минпромторг объявил конкурс на должность гендиректора «Завода имени Я.М. Свердлова»
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Минпромторг объявил о проведении конкурса на должность генерального директора «Завода имени Я.М. Свердлова» в Дзержинске. Об этом сообщается в документе на сайте Министерства промышленности и торговли РФ.
В информационном сообщении указаны требования к претенденту на должность. Так, у кандидата должны быть высшее образование, опыт работы в сфере деятельности завода, а также опыт работы в руководящей должности на протяжении как минимум одного года.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 10.00 16 января 2023 года по 16.00 27 января 2023 года.
– Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по мнению Конкурсной комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия, – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Наиль Гиниятов назначен генеральным директором ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» в Дзержинске. Соответствующий приказ выпустило Министерство промышленности и торговли РФ.