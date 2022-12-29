Нижегородку, родившую четырнадцатого ребенка, выписали из Борской ЦРБ Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородку Надежду Исаеву, ставшую мамой в четырнадцатый раз, выписали из перинатального центра на Бору 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сын Надежды появился на свет 26 декабря. О рождении четырнадцатого ребенка в семье Исаевых-Ворониных рассказал губернатор Нижегородской области во время церемонии подведения итогов 2022 года.

– Мы очень ждали малыша – назвали его Евгением. В нашей семье теперь поровну девочек и мальчиков, – поделилась Надежда Исаева.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Натальи Исаевой, которая присутствовала на выписке, государство окажет многодетной семье финансовую поддержку. Кроме того, органы власти будут помогать при оформлении документов и решении бытовых вопросов. Также планируется обеспечить семью помощью социальной няни.