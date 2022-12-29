Сосудистый центр откроется в Арзамасе в ближайшее время. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый сосудистый центр откроется в Арзамасе в ближайшее время. Он будет специализироваться на лечении сердечно-сосудистой патологии. Об этом рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, в этом году в Арзамасе был создан центр реабилитации. Сейчас он готовится к открытию, идет итоговая калибровка оборудования.

- Было очень мало времени после доведения финансовых средств, - рассказывает Мелик-Гусейнов. - Надо было составить проект будущего центра, определиться с оборудованием, провести торгово-закупочные процедуры. И вот… совершено новый центр реабилитации появляется в Арзамасе.