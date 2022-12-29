Новое судно на воздушной подушке «Волжский» начали строить в Нижнем Новгороде ФОТО: сайт Центрального конструкторского бюро имени Р.Е. Алексеева

Новое и первое в современной истории «ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева» судно на воздушной подушке «Волжский» начали строить в Нижнем Новгороде.

– Судно создаётся по собственному проекту и на собственной верфи, – сообщается на сайте Центрального конструкторского бюро имени Р.Е. Алексеева.

СВП будет функционировать круглый год. Судно «Волжский» сможет осуществлять перевозки по водным, снежным и грунтовым поверхностям. А также при экстремальных температурах от -35 до +40 градусов.

СВП будет функционировать круглый год ФОТО: сайт Центрального конструкторского бюро имени Р.Е. Алексеева

Судно «Волжский» вмещает до 25 пассажиров. Его скорость хода равна 65 километрам в час, а дальность – 900 километрам.

Стоит отметить, что энергетическая установка на судне «Волжский»будет от отечественного производителя.