Магазин региональных продуктов открылся на территории Нижегородского кремля

В ассортименте представлены продукты, которыми славится Нижегородская область Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Магазин «Губернское подворье» открылся на территории Нижегородского кремля. Приобрести продукцию нижегородских производителей можно в Еловом сквере, около Никольской башни. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ассортимент магазина входят натуральные колбасы, копченая рыба, домашние сыры, мед, городецкие пряники ручной работы, продукты из полбы и зеленой гречки, а также Иван-чай.

Продукция «Губернского подворья» выполняется по уникальным рецептам. Кроме того, за ее высоким качеством следят поставщики. Это нижегородские фермеры, небольшие производства и частные предприниматели.

Продукция «Губернского подворья» выполняется по уникальным рецептам Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Магазин работает в рамках постоянной тематической ярмарки ежедневно с 10.00 до 19.00.