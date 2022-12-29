Квартира-студия за 71 млн рублей на улице Минина стала самой дорогой в Нижнем Новгороде Фото: Авито.

Необычная квартира-студия за 71 млн рублей стала самой дорогой в Нижнем Новгороде в 2022 году. Она расположена в доме №1 по улице Минина, прямо напротив кремля. Об этом сообщает GIPERNN.RU с основой на собственную базу объявлений.

Студия площадью 100 квадратных метров была выставлена на продажу еще в начале этого года.

Интерьер квартиры выполнен в стиле «эклектика» и совмещает сразу несколько разных направлений: лофт, классицизм, кантри и другие. Буйство фантазии дизайнера просто поражает. Чего стоит только таксофон в прихожей, входная дверь в виде советского лифта, ангел с автоматом под потолком или унитаз в форме трона.

В жилище соединены кухня-столовая, гостиная, спальня, бар, прихожая и кабинет.

Кроме того, жилье, высота потолков которого составляет 3,35 метра, продается с современной техникой и мебелью.