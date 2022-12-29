Глеб Никитин исполнит новогоднюю мечту юного нижегородца в рамках акции «Ёлка желаний» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области исполнит мечту 11-летнего Димы Николаева в рамках уже традиционной акции «Ёлка желаний». Об этом в своем телеграм-канале сообщает Глеб Никитин.

После итогового заседания правительства губернатор снял с «Ёлки желаний» шар с мечтой юного нижегородца. Мальчик пожелал познакомиться с футболистами на стадионе «Нижний Новгород».

Мечта Димы Николаева понравилась Глебу Никитину. Губернатор отметил, что встреча с футболистами состоится, когда те будут в городе готовиться к матчу, либо на фоне победы в игре.

– Обязательно исполню! Мечты должны сбываться, – добавил губернатор Нижегородской области.