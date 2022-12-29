Пилот мотодельтаплана, при крушении которого пострадала нижегородка, предстанет перед судом

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Организатора полётов на мотодельтаплане, при крушении которого пострадала нижегородка, предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Известно, что пилот незаконно катал людей на дельтаплане и брал за это деньги. Несчастный случай произошел вечером 14 августа вблизи деревни Чаглава Кстовского района. Там частный мотодельтаплан Aeros при заходе на посадку совершал дополнительный круг, в результате которого произошла жесткая посадка.

- Обвиняемый, в установленном порядке обучение не проходил, разрешение на соответствующий вид деятельности не имел и в результате посадки дельталета совершил ошибки пилотирования, которые привели к столкновению летательного аппарата с лесным массивом, - уточнили в ведомстве.

В результате происшествия пострадал сам пилот – 59-летний мужчина, а также его пассажирка – 35-летняя женщина, они были доставлены в больницу. Нижегородке был причинен тяжкий вред здоровью.

Теперь собранные по делу доказательства переданы в суд для вынесения обвинительного заключения.

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