Более 35 тысяч нижегородских семей получили выплаты в связи с рождением первого ребенка в 2022 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 35 187 нижегородских семей получили в 2022 году финансовую поддержку в связи с рождением первого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Выплаты по рождению третьего ребенка получили 15 224 нижегородских семьи. Кроме того, 21 631 семье в 2022 году был выплачен Федеральный материнской капитал, а 2 352 семьям – региональный.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева, запланированные показатели по национальному проекту «Демография» в 2022 году были достигнуты. Более 4,7 млн рублей выделили для поддержки нижегородских семей при рождении детей.