АО «Теплоэнерго» будет работать в режиме повышенной готовности все новогодние праздники

АО «Теплоэнерго» с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года будет работать в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить нижегородцам тепло и комфорт в новогодние праздники.

На предприятии проведены все необходимые подготовительные мероприятия: увеличено количество обходов и осмотров сетей для оперативного выявления и устранения возможных нарушений, усилен контроль за работой оборудования, обеспечен полный аварийный запас ремонтных и горюче-смазочных материалов, утверждены графики оперативного дежурства сотрудников всех ответственных служб. Ситуацию на теплоэнергетических объектах помимо оперативно-ремонтного персонала в ежедневном режиме будет отслеживать руководство предприятия.

В круглосуточном режиме все праздничные выходные будут дежурить пять аварийно-ремонтных бригад и 20 единиц спецтехники, включая аварийно-ремонтные технически комплексы, замлеройную и откачивающую технику. Еще две дополнительные бригады будут дежурить в дневное время на протяжении всех девяти дней.

Фото: АО «Теплоэнерго»