Два металлургических комплекса построят в Нижнем Новгороде за 310 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производственно-складскую базу и металлургический комплекс построят в Нижнем Новгороде за 310 млн рублей. На реализацию этих проектов уйдет более 4 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На совете по земельным и имущественным отношениям было согласовано выделение двух участков под возведение металлургических комплексов. Так, для строительства производственно-складской базы металлоконструкций было согласовано выделение участка площадью 35 903 кв. м в Ленинском районе. Реализовать проект, объем инвестиций в который составил 250 млн рублей, намерена компания ООО «АБЗ160».

Второй участок, площадью 5 250 кв. м был одобрен для реализации проекта в Автозаводском районе, заявителем которого является ООО «Новострой52». Там будет построен комплекс по производству металлоконструкций. Объем инвестиций в этот проект составил 60 млн рублей.

Напомним, приоритетный статус в Нижегородской области получили шесть инвестпроектов в 2022 году.