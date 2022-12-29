20 новых машин скорой помощи и 55 школьных автобусов поступили в Нижегородскую область

Приемка спецтранспорта состоялась на Нижегородской ярмарке. Фото: тг-канал Глеба Никитина.

Крупная партия машин скорой помощи и школьных автобусов поступила в Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Накануне на площадке около Нижегородской ярмарки состоялась приемка новой техники: 20 «скорых» и 55 школьных автобусов. Медицинские авто отправят в небольшие города и села, а автобусы – в районы области.

- Сегодня лично осмотрел новые машины. Модельный ряд специализированного транспорта расширяется, а значит - и возможностей у нашей медицины и образования будет больше, - сказал Глеб Никитин.

Также губернатор сообщил, что впереди планируются другие крупные закупки спецтранспорта. В начале 2023 года Нижегородская область на федеральные средства приобретет 12 машин скорой помощи и 46 школьных автобусов, а на средства региона будет куплено еще 62 «скорых».