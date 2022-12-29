28-летний Кирилл Колобаев из Кулебак погиб в СВО. Фото: СОЦСЕТИ

Кирилл Колобаев из Кулебак погиб в ходе специальной военной операции на Украине 19 декабря. Об этом сообщает администрация Кулебакского района на своей странице ВКонтакте.

- Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, - говорится в сообщении.

Кириллу Колобаеву было 28 лет. Молодой человек был призван в зону СВО осенью вместе со своим другом Александром Л. После случившегося он оставил такую запись на своей странице в соцсети:

«Я даже не знаю, что и сказать… Ведь с самого детства мы были друг за друга. Ведь совсем недавно друг другу обещали вернуться… Таких друзей мне не найти… Ты был лучшей поддержкой. Земля тебе пухом, брат».