Игорь Маковский: системная работа позволила нам на достойном уровне пройти 2022 год и ответить на все внешние вызовы

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где подвел предварительные итоги работы компаний в 2022 году. Отмечалось, что Обществами, несмотря на все вызовы времени, на высоком профессиональном уровне были выполнены все обязательства по обеспечению надежного электроснабжения потребителей 20 регионов России.

Отремонтировано более 5 тысяч км линий электропередачи различных классов напряжения. Выполнен капитальный ремонт 11,5 тысяч трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Произведена расчистка 36,6 тысяч га трасс ЛЭП и вырубка более 130 тысяч угрожающих деревьев.

Глава энергокомпании подчеркнул, что стратегические задачи, направленные на развитие «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», уже показали результаты. По итогам года ожидается снижение потерь электрической энергии на 186 млн кВтч относительно аналогичного периода прошлого года. В 2022 году продолжилась реализация многолетней Программы по развитию и продвижению дополнительных услуг и сервисов. Программа цифровой трансформации также реализуется по плану, что способствует внедрению передовых технологий в работу энергетиков.

«Системная работа по стратегическим направлениям, а также безусловное выполнение нашей основной задачи – обеспечение бесперебойного электроснабжения и доступ к сетям для потребителей всех регионов оперативной ответственности Обществ, позволили нам на достойном уровне пройти 2022 год, ответить на все внешние вызовы. При этом мы не только выдерживаем высокий статус социально ориентированной компании, но и гарантируем его сохранение в будущем», – отметил Игорь Маковский.