Елена Зайцева покидает пост главы АО «Почта России» по Нижегородской области. Фото: АО "Почта России"

Елена Зайцева покидает пост директора УФПС Нижегородской области АО «Почта России». Об этом информирует издание «pravda-nn» со ссылкой на Елену Зайцеву.

Так, 28 декабря 2022 года последний рабочий день в должности директора. По словам Елены Зайцевой, она покидает свой пост, но коллектив продолжит справляться с поставленными задачами.

Где теперь будет работать экс-глава АО «Почта России» по Нижегородской области неизвестно. Стоит отметить, что Елена Зайцева возглавила пост директора в октябре 2018 года. Кроме того, она вошла в число победителей всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".