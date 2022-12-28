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НовостиОбщество28 декабря 2022 16:36

Елена Зайцева покидает пост главы АО «Почта России» по Нижегородской области

28 декабря 2022 года ее последний рабочий день
Полина ШИБАЛКИНА
Елена Зайцева покидает пост главы АО «Почта России» по Нижегородской области. Фото: АО "Почта России"

Елена Зайцева покидает пост главы АО «Почта России» по Нижегородской области. Фото: АО "Почта России"

Елена Зайцева покидает пост директора УФПС Нижегородской области АО «Почта России». Об этом информирует издание «pravda-nn» со ссылкой на Елену Зайцеву.

Так, 28 декабря 2022 года последний рабочий день в должности директора. По словам Елены Зайцевой, она покидает свой пост, но коллектив продолжит справляться с поставленными задачами.

Где теперь будет работать экс-глава АО «Почта России» по Нижегородской области неизвестно. Стоит отметить, что Елена Зайцева возглавила пост директора в октябре 2018 года. Кроме того, она вошла в число победителей всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".