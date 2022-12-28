Коммунальная техника будет устранять последствия снегопада в Нижнем Новгороде в ночь с 28 на 29 декабря

Коммунальная техника будет ликвидировать последствия снегопада в ночь с 28 на 29 декабря. Фото: Евгения ГУСЕВА

Нижний Новгород вновь накрыл сильный снегопад, поэтому коммунальная техника усиленно борется с последствиями: прометает улицы, вывозит снег. Работы продолжатся и в ночь с 28 на 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– На улицы будет выведено необходимое количество техники, в том числе почти 100 КДМ и более 30 плужно-щеточных машин, а также дорожных рабочих, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Андрей Житников.

К утру следующего дня планируется обеспечить беспрепятственный проезд транспорта по основным городским дорогам.

Нижегородских водителей просят не оставлять свои автомобили на обочинах узких дорог и переулков, когда идет уборка снега, так как это существенно затрудняет работу дорожных служб. За количеством снегоуборочной техники и её передвижением на дорогах Нижнего Новгорода можно следить с помощью платформы «Лобачевский».

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