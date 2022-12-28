В новогоднюю ночь нижегородский общественный транспорт будет работать до 02:00

Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь будет продлена до 2 часов ночи. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородский общественный транспорт будет работать в первую ночь Нового года до двух часов ночи. Об этом сообщает департамент транспорта и городского хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

С 23:59 31 декабря 2022 года до 02:00 1 января 2023 года метро будет ходить с интервалом в 10 минут. Утром 1 января 2023 года метрополитен откроет свои двери в 06:00.

До 02:00 1 января будет продлена работа трамваев №2,3,8, 21 и 417. Однако трамвай №8 будет ходить от поселка Гнилицы до станции метро Автозаводская. А трамвай №417 проследует от 52 квартала до станции метро Автозаводская.

Также до двух часов ночи будут ездить троллейбусы №4,9,10,13,14,15,17 и 31. Такое же время работы будет и у автобусов №А-1, А-11, А-40, А-41, А-43, А-45, А-48, А-52, А-61, А-68, А-71, А-95.

В период с 31 декабря по 8 января работа будет организована в праздничном режиме, то есть весь общественный транспорт будет ходить по воскресному расписанию.

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