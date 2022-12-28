Железнодорожный мост через Оку не будут строить около Мызы в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей МАЛАХОВ

В Нижнем Новгороде не будут возводить железнодорожный мост через Оку в районе Мызы. Об этом пишет издание GIPERNN.RU со ссылкой на руководителя ГЖД Сергея Дорофеевского.

Ранее член общественного совета при нижегородском Минтрансе Михаил Егоров выступил с предложением построить такую переправу. Так, по его словам, железнодорожная ветка на Мызу непривлекательна для пассажиров. И Михаил Егоров предложил продлить ее до улицы Космонавта Комарова. Также вместе с этим было предложено построить два ТПУ — «Мыза» и «Заречная».

Как считает Михаил Егоров, на железнодорожный мост можно было бы перенести электрички из Стригино. Что позволит создать полноценные «диаметры»: Заволжье — Кстово, Павлово — Бор, Дзержинск.

Однако, руководитель ГЖД рассказал, что они не рассматривают строительство железнодорожной переправы, так как заняты другим проектом.

- Любое строительство должно быть чем-то мотивировано. Пока мы реализуем проект по строительству участка железной дороги Мыза-Кстово, - подчеркнул Сергей Дорофеевский.