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НовостиОбщество28 декабря 2022 14:23

10-балльные автомобильные пробки сковали Нижний Новгород вечером 28 декабря

В городе зафиксировано несколько ДТП
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Пробки вечером 28 декабря.

Пробки вечером 28 декабря.

Фото: Яндекс.Пробки

Настоящий транспортный предновогодний коллапс отмечен на дорогах Нижнего Новгорода вечером 28 декабря. Скорость движения на большинстве улиц города составляет около трех километров в час. По оценке сервиса «Яндекс-пробки», заторы на улицах Нижнего Новгорода достигли десяти баллов. В городе зафиксировано 6 ДТП, а также сильно осложнено движение на некоторых улицах.

Два ДТП произошли на разных участках проспекта Гагарина, ещё по одной аварии отмечено на Казанском шоссе и Удмуртской улице Ужасный затор возник от Доскино и до Петряевки, водители пишут: «Кто там впереди, что видно? Поедем сегодня?». Две автомобильные аварии вызвали огромную пробку на проспекте Ленина, Комсомольском шоссе и кольце.

Помимо обозначенных участков, бордовым цветом отмечены улица Коминтерна, Ярошенко, Бурнаковский проезд, Московское шоссе, улица Бетанкура, Нижневолжская набережная, улица Максима Горького и многие другие.

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