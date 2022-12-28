10-балльные автомобильные пробки сковали Нижний Новгород вечером 28 декабря

Пробки вечером 28 декабря. Фото: Яндекс.Пробки

Настоящий транспортный предновогодний коллапс отмечен на дорогах Нижнего Новгорода вечером 28 декабря. Скорость движения на большинстве улиц города составляет около трех километров в час. По оценке сервиса «Яндекс-пробки», заторы на улицах Нижнего Новгорода достигли десяти баллов. В городе зафиксировано 6 ДТП, а также сильно осложнено движение на некоторых улицах.

Два ДТП произошли на разных участках проспекта Гагарина, ещё по одной аварии отмечено на Казанском шоссе и Удмуртской улице Ужасный затор возник от Доскино и до Петряевки, водители пишут: «Кто там впереди, что видно? Поедем сегодня?». Две автомобильные аварии вызвали огромную пробку на проспекте Ленина, Комсомольском шоссе и кольце.

Помимо обозначенных участков, бордовым цветом отмечены улица Коминтерна, Ярошенко, Бурнаковский проезд, Московское шоссе, улица Бетанкура, Нижневолжская набережная, улица Максима Горького и многие другие.

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