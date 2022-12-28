Площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде перекроют в новогоднюю ночь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадь Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде перекроют в новогоднюю ночь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Так, движение транспорта будет приостановлено на участке от Верхневолжской набережной до улицы Минина. Ограничение начнет действовать 31 декабря 2022 года с 17: 00. А вот возобновят движение транспорта 1 января 2023 года в 10:00. Отмечается, что объезд организуют по прилежащим улицам.

Напомним, новогодних мероприятий на площади Минина и Пожарского для нижегородцев устраивать не будут. Нижегородцам предложили встретить праздник в парках и скверах города.