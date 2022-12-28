Тарифы на услуги муниципальных бань изменятся в Нижнем Новгороде с января 2023 года. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Тарифы на пользование услугами муниципальных бань Нижнего Новгорода изменятся с января 2023 года. Об этом сообщили в городском департаменте экономического развития.

С 1 января 2023 года установят новые тарифы на услуги МП «Нижегородские бани». Примечательно, что рост цен не превысит 10%. Кроме этого, сохраняются льготы для инвалидов, пенсионеров и многодетных семей.

Так, ежедневно одна двухчасовая помывка будет стоить 440 рублей. А вот для инвалидов I и II группы, пенсионеров и родителей многодетных семей одна двухчасовая помывка обойдется в 220 рублей. Это действует только по будням. Столько же — 220 рублей стоит цена за одну двухчасовую помывку для детей от 7 до 14 лет.

Стоит отметить, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны, малоимущие граждане и дети до 7 лет могут посещать муниципальную баню бесплатно.

Отмечается, что в состав МП «Нижегородские Бани» входит 10 общественных бань.