Ледовый каток «Горьковская ёлка» откроется в Нижнем Новгороде 29 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Торжественное открытие ледового катка «Горьковская ёлка» состоится 29 декабря в 13:00. Мероприятие пройдет у кинотеатра «Россия» в Ленинском районе, информирует администрация Нижнего Новгорода.

Нижегородцев ждут показательные выступления юных фигуристов из спортивной школы «Юность». А также мастер-класс выдающихся хоккеистов и тренеров из МБУ СШ «Заречье».

Стоит отметить, что на катке размещены отапливаемый шатер для проката и отдыха нижегородцев. Кроме этого, имеется фотозона, музыкальное сопровождение и туалеты. А для большего комфорта в шатре проката можно будет приобрести продукты питания из торгового аппарата, а также горячую и холодную воду из кулера.

Ледовый каток будет работать ежедневно до 29 января 2023 года с 13:00 до 21:00. Катание бесплатное, а инвентарь посетителям катка выдается безвозмездно на период сеанса катания.