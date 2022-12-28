СК начал проверку по факту избиения девятиклассника мужчиной в кстовской школе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кстовском районе следователи начали проверку по факту избиения девятиклассника взрослым мужчиной в стенах школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Ранее два подростка устроили драку в школе. И зачинщик драки, который первым же применил силу, решил пожаловаться об этом родителям. За мальчика тут же вступились отец и мать.

Отец зачинщика сразу же прибежал в школу, чтобы лично разобраться с оппонентом сына. Мужчина зажал в углу подростка и нанес ему шесть ударов кулаком в голову. Дети, которые видели все это, решили снять избиение на камеру, запись опубликовала программа «Кстати».

Мужчина матерился и угрожал мальчику, что найдет его после школы и убьет. Но на этом угрозы не закончились, мать зачинщика начала звонить мальчику на уроке. Женщина сильно кричала в трубку и обещала мальчика «пустить по кругу». Такими методами она хотела добиться извинений в адрес ее сына. Мама пострадавшего ребенка пыталась поговорить с родителями, которые напали на ее сына, но нормального ответа не получила.

В настоящее время следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. К делу подключилась и прокуратура.

- Прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, при наличии оснований – рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, - сообщили в региональной прокуратуре.