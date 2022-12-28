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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:47

Перекрытие улицы Гвоздильной в Нижнем Новгороде продлили до 31 января 2023 года

Автобусные маршруты А-19, А-23а, Т-88 следуют по Волочильной улице
Полина ШИБАЛКИНА
Перекрытие улицы Гвоздильной в Нижнем Новгороде продлили до 31 января.

Перекрытие улицы Гвоздильной в Нижнем Новгороде продлили до 31 января.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Гвоздильной в Нижнем Новгороде ограничили до 31 января 2023 года. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

Так, движение транспорта временно приостановлено на участке улицы Гвоздильной от дома №1 до дома №2 в связи со строительством сетевой канализации. Ограничения будут действовать до 31 января 2023 года.

Стоит отметить, что автобусные маршруты А-19, А-23а и Т-88 продолжат ходить по Волочильной улице в течение еще одного месяца.