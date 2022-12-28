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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:05

Сильные снегопады обрушатся на Нижегородскую область 28 декабря

Такая погода сохранится в течение суток
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Сильные снегопады обрушатся на Нижегородскую область 28 декабря.

Сильные снегопады обрушатся на Нижегородскую область 28 декабря.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильные снегопады ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы. Соответствующее предупреждение выпустили синоптики.

- В 10:56 28 декабря поступило предупреждение о неблагоприятном погодном явлении, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Сильный снег ожидается в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области. Такая погода сохранится в течение всего дня 28 декабря и ночью 29 декабря.

Напомним, накануне сообщалось, что в Нижнем Новгороде в ближайшие двое суток ожидаются десятисантиметровые сугробы. Дорожные службы города уже перешли на усиленный режим работы. Все дороги обрабатываются противогололедными материалами.