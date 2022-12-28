Цифровой сервис «Фасттрек-52» запустили в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области запустили цифровой сервис «Фасттрек-52» для поддержки предпринимателей. Об этом сообщил в своем телеграм канале губернатор Глеб Никитин.

Теперь нижегородские предприниматели могут оформлять заявку на получение государственного льготного займа онлайн. Время на рассмотрение заявки сократится в два раза, теперь ответ можно получить через 3−4 дня после подачи. А вот отправить заявку можно через личный кабинет на сайте сервиса. Так, в офис нужно будет прийти только один раз – для подписания договора.

- В ближайшее время планируем подключить к сервису также нашу гарантийную организацию. Уверен, что внедрение цифровых сервисов еще больше повысит популярность инструмента, - отметил Глеб Никитин.