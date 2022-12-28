Опубликована схема выходов из метро на станции «Сенная» в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал «МетроНН»

Опубликована схема выходов из будущей станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН».

Так, выходы будут в двух вестибюлях. Через первый вестибюль можно будет выйти в сторону жилой и общественной застройки улиц Большая Печерская, Сеченова, Максима Горького и Минина, а также к Сенной площади, парку Победы и к остановкам общественного транспорта.

А второй вестибюль обеспечит выходы к улицам Большая Печерская, Ковровская, Родионова, заводу имени Петровского, а также к остановкам городского и пригородного общественного транспорта.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде ведется строительство двух станций метро – «Сенная» и «Площадь Свободы». Работы планируется закончить к концу 2025 года.

Также стало известно, что сроки строительства объездной дороги в районе площади Сенной переносятся на 2023 год.