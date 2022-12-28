Нацпроект «Культура» исполнен в Нижегородской области на 100% в 2022 году

В рабочем поселке Тоншаево сделали капитальный ремонт в здании детской музыкальной школы. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Национальный проект «Культура» в Нижегородской области исполнен на 100% в 2022 году. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, на поддержку этой сферы в рамках нацпроекта было направлено порядка 400 млн рублей. Деньги шли на ремонт домов культуры, музыкальных школ и других учреждений, закупку оборудования, обучение сотрудников.

- Только за этот год проведен капитальный ремонт в 5 Домах культуры, 10 школах искусств региона, 2 муниципальных музеях. По модельному стандарту были переоснащены шесть модельных библиотек, - рассказал Глеб Никитин.

Благодаря этому нацпроекту рабочий поселок Сокольское и город Павлово смогли получить передвижные автоклубы, а 16 школ искусств и два профессиональных учебных заведения – новые музыкальные инструменты, оборудование и учебники.

Нацпроект «Культура» реализуется с 2019 года и рассчитан на пять лет. Он включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».