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НовостиОбщество28 декабря 2022 5:36

Объездную дорогу на площади Сенной откроют в начале 2023 года

Ее открытие перенесли на несколько месяцев
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Стройплощадка на Сенной. Фото: Алексей Никонов

Стройплощадка на Сенной. Фото: Алексей Никонов

Сроки строительства объездной дороги в районе площади Сенной переносятся на будущий год. Изначально дублер планировали открыть в декабре, однако теперь его обещают сделать в первом квартале 2023 года, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на МКУ «ГУММиД».

Новая дорога пройдет по улице Сеченова от бывшей автостанции Сенной до Казанской набережной и разгрузит основную магистраль. Этим путем смогут воспользоваться те, кому необходимо проехать к канатной дороге, мечети или жилым домам.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде ведется строительство двух станций метро – «Сенная» и «Площадь Свободы». Работы планируется закончить к концу 2025 года.