Около 30 миллионов рублей было потрачено на обновление оборудования в нижегородских культурно-образовательных учреждениях. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Культурно-образовательные учреждения Нижегородской области получили субсидию на закупку оборудования из областного бюджета в размере 29,8 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Для образовательных учреждений закупили звуковое, световое и мультимедийное оборудование, мольберты, гончарные круги, муфельные печи, а также учебную литературу. Кроме того, купили новые музыкальные инструменты — рояли, пианино, баяны, домры, гитары и аккордеоны.

Так, в этом году субсидию получили Выездновская детская школа искусств имени Холод в Арзамасском районе, детская школа искусства №1 в Краснобаковском муниципальном округе, детская художественная школа в Тонкинском муниципальном округе. Также денежные средства получили детская музыкальная школа №1 в Сокольском, Гагинская детская школа искусств, нижегородская детская художественная школа №1 и детская художественная школа №2 в Балахне.

Отмечается, что Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева получило новое сценическое оборудование и музыкальные инструменты. А вот Нижегородское художественное училище закупило компьютерное оборудование, мольберты и софиты.